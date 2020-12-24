اكثر من ٣٠٠٠ جولة رقابية قامت بها امانة الباحة والبلديات التابعة لها

المناطق - الباحة

ضمن سلسة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية التي تتخذها أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها بالمنطقة وذلك للحد من إنتشار فايروس كرونا المستجد، والتي تهدف مكافحة مكافحة إنتشار المرض وحماية المواقع والأماكن العامة وتعقيمها وتطهيرها بشكل دوري للمرتادين، وقد أظهرت التقارير الصادرة من أمانة المنطقة بأن الأمانة والبلديات التابعة لها قامت خلال الفترة الماضية ب(3331) جولة رقابية على المحلات والأسواق والمناشط والفعاليات والتجمعات تم من خلالها إصدار (54) مخالفة مرتبطة بعدم الإلتزام بالبروتكولات الصحية المعتمدة، والتساهل في تطبيق الإجراءات الإحترازية المتعلقة بمكافحة كورونا، كما تم مصادرة وإتلاف (9183) كجم من المواد غير الصالحة للإستهلاك الآدمي، وعلى ضوء ذلك تم التعامل مع الحالات المخالفة وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات عن المخالفات البلدية.وبينت التقارير كافة جهود الأمانة وبلديات المنطقة في تطهير وتعقيم الشوارع والمنتزهات والخدائق والميادين العامة، حيث تم خلال الأسابيع الماضية تطهير (14.328) موقع باستهلاك كمية معقمات بلغت (433.531) لتر، وذلك باستخدام (1078) آلية ومعدة مجهزه لهذا الغرض.كما رفعت الأمانة وبلدياتها بالمنطقة أكثر من (31.908) متر مكعب، عبارة عن أنقاض ومخالفات بناء وهدم، كما أزالت أكثر من (44000) طن من النفايات المنزلية التي تم التخلص منها وفق الأساليب البيئية المناسبة. من جانبه صرح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة تعمل بكامل طاقتها وكوادرها البشرية وتجهيزاتها اللوجستية، وتقدم جميع الخدمات البلدية وفق توجيهات سمو أمير منطقة الباحة وبمتابعة وإشراف من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف (يحفظهما الله).