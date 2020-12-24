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البحرين تستضيف الأحد المقبل اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة 41 للقمة الخليجية

البحرين تستضيف الأحد المقبل اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة 41 للقمة الخليجية
http://almnatiq.net/?p=933635
المناطق - واس

تستضيف مملكة البحرين، يوم الأحد المقبل، عبر الاتصال المرئي اجتماع المجلس الوزاري لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحضيراً للدورة الحادية والأربعين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.
وأوضح معالي وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في تصريح صحفي بثته وكالة أنباء البحرين، أن بلاده تتطلع إلى قمة تؤدي إلى مرحلة تعزيز الحوار الخليجي تحقيقاً للأهداف المرجوة في المستقبل، مؤكداً أن مملكة البحرين ستتولى رئاسة مجلس التعاون في دورته المقبلة بدءاً من يناير 2021م، بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

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