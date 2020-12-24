بدء مغادرة أصحاب الأعمال التجارية بشارع الدهناء وسوق الإبل تزامنًا مع ختام مهرجان الإبل

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تجاوب الزوَّار والمشاركون المخيِّمون بالقرب من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة، المُقام حاليًّا في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض العاصمة، مع تعليمات إدارة المهرجان، التي نبَّهت على المغادرة قبل يوم 28 ديسمبر الجاري.

وبدأ أصحاب المخيمات المجاورة للمهرجان من الزوَّار والمشاركين الذين انتهت مشاركتهم، في الاستعداد للمغادرة بعد تقديم موعد نهاية المهرجان حرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على صحة المواطنين والمقيمين في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت إدارة المهرجان في وقت سابق، أنَّ يوم 28 ديسمبر الجاري، هو الأخير للأعمال التجارية والاستثمارية لشارع الدهناء التجاري، وسوق الإبل وجميع الفعاليات المصاحبة، موضِّحة أنَّ إدارة التعدِّيات مصحوبة بالجهات الأمنية والبلدية، ستبدأ بإزالة جميع المخيمات المخالفة بعد نهاية آخر يوم عمل.

وشهد المهرجان الذي أُقيم تحت إجراءات احترازية مشدَّدة، حضورًا لافتًا منذ انطلاقته في الأوَّل من الشهر الجاري، حيث حرص جميع الزوَّار والمشاركين، على ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد، إضافة إلى إلغاء الحفلات والمسيرات الخاصة بالمنقيات والإبل المشاركة.