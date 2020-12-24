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15 ألف معتمر استفادوا من تطبيق (تنقل) بالمسجد الحرام

15 ألف معتمر استفادوا من تطبيق (تنقل) بالمسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=933660
المناطق - واس

بلغ عدد المستفيدين من تطبيق (تنقل) في إدارة خدمات التنقل بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منذ عودة العمرة والزيارة للمسجد الحرام أكثر من (15) ألف مستفيد، ووفرت الرئاسة التطبيق للقيام بحجز العربات الكهربائية والعادية عبر هواتفهم الذكية؛ تسهيلاً عليهم في أداء منسكي الطواف والسعي.
وأوضح مدير إدارة خدمات النقل بالمسجد الحرام فهد المالكي، أن هذا التطبيق يهدف إلى خدمة ضيوف الرحمن وتسخير أحدث الطرق التقنية لذلك، ويعمل على تسهيل جميع إجراءات حجز العربات من عملية شراء التذاكر أو الحجز المسبق لخدمة العربات الكهربائية لتقليل التزاحم عند نقاط البيع والتسليم ما يحقق التباعد الآمن بين قاصدي بيت الله من المعتمرين والزوار، مؤكداً أن الخدمات المقدمة في التطبيق هي: (عمرة كاملة، طواف فقط، سعي فقط، خدمة السائق مجانية، خدمة ذوي الاحتياجات مجانية).
وأكد المالكي أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – في بذل كل ما من شأنه التسهيل والتيسير على قاصدي الحرمين الشريفين.

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