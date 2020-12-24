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الأمريكي “حسن جوزف” أشهر متسابق في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل..

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الأمريكي “حسن جوزف” أشهر متسابق في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل..

الأمريكي “حسن جوزف” أشهر متسابق في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل..
http://almnatiq.net/?p=933663
المناطق - الرياض

خطفت مشاركة الأمريكي حسن جوزف، في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة الأنظار، كونه أول أمريكي يتنافس بالمسابقة.

وانتقل المدرس الأميركي حسن جوزف إلى السعودية منذ خمسة سنوات، ولديه شغف كبير بالإبل؛ لذا اشترى ناقته فيكتوريا.

ودفع شغف “جوزف” بالإبل للمشاركة بمهرجان الملك عبد العزيز مع الناقة فيكتوريا التي اشتراها بمبلغ يقترب من نصف مليون ريال.

ولم تحقق ناقة “جوزف” المسماة بـ”فيكتوريا” هذا العام في مسابقة لحسن مظهر الإبل، لكن مالكها على ثقة من فوزها في الدورة المقبلة.

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