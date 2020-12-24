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البحرين: ادعاء السلطات القطرية عار من الصحة

البحرين: ادعاء السلطات القطرية عار من الصحة
http://almnatiq.net/?p=933666
المناطق - الرياض

أكدت وزارة الخارجية في مملكة البحرين أن ادعاء السلطات القطرية عن قيام أربع مقاتلات من سلاح الجو الملكي البحريني باختراق الأجواء القطرية، وذلك يوم الأربعاء الموافق ٩ ديسمبر٢٠٢٠م، هو ادعاء لا مسؤول، وعارٍ من الصحة، ولا يمت للحقيقة بصلة.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية فقد أوضحت الوزارة إنه في يوم الأربعاء الموافق ٩ ديسمبر ٢٠٢٠م، وأثناء تنفيذ طلعة جوية تدريبية مشتركة لطائرتين نوع (ف ١٦) تابعتين لسلاح الجو الملكي البحريني وطائرتين من نفس النوع تابعتين لسلاح الجو الأمريكي في منطقة التدريب المخصصة في أجواء المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن التمرين الجوي المشترك بين السلاحين الصديقين، وبعد قرب انتهاء الوقت المخصص للرحلة تحديدًا الساعة 15:50 ، قامت الطائرات الأربع بالاندماج في تشكيل جوي واحد ومن ثم التوجه إلى أجواء مملكة البحرين عبورًا بأجواء المملكة العربية السعودية باتجاه الشرق استعدادًا للهبوط بقاعدة عيسى الجوية، حيث أن هذا المسار يعتبر الممر الجوي للخروج من منطقة التدريب والدخول إلى أجواء مملكة البحرين، ولم يتم خلال رحلة العودة التحليق على الأراضي القطرية، ولم يتم استخدام المجال الجوي القطري، وإن سلاح الجو الملكي البحريني يتوخى الدقة والحرفية أثناء تنفيذ جميع الطلعات الجوية لضمان عدم الاقتراب من حدود الدول الأخرى.

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