الصحة: الاستغناء عن الكمامات لن يكون قبل شهر 6 من العام الميلادي المقبل

المناطق - الرياض

قال الدكتور هاني جوخدار، وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، إن الإجراءات الاحترازية التي تُطبّقها المملكة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لن يجري الاستغناء عنها قبل منتصف العام الميلادي المقبل.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، في حديثه لقناة “العربية”، اليوم الخميس، أن حملة التطعيم ضد مرض “كوفيد-19” تُعد من أكبر الحملات في تاريخ المملكة، وعلى مستوى العالم.

وأوضح “جوخدار”، أن التطعيم إذ وصل لنسبة من 50 إلى 60% من سكان المملكة، يُمكن بعد ذلك تخفيف الاحترازات والاستغناء عن الكمامات، مشيرًا إلى أن ذلك لن يكون قبل شهر 6 من العام الميلادي المقبل.