القوات البحرية تدشن الطائرات العامودية البحرية القتالية المتعددة المھام من نوع (MH-60R)

المناطق - الرياض

دشـن معالي قائد القوات البحرية الفريق الركن فھد بن عبدالله الغفیلي وبحضـور معـالي قـائـد القیـادة المركزية الأمريكية والاســــطول الخـامس والقوات المختلطـة (CMF) الفریق سـامویل بابارو في مطار القوات البحرية بالأسـطول الشــــرقي بـالجبیـل، الطـائرات العـامودیـة البحریـة القتـالیـة المتعـددة المھـام من نوع (MH-60R ).وأعرب معـالي الفریق الركن فھـد بن عبـدالله الغفیلي خلال حفـل التـدشــــین عن فخر القوات البحریـة الملكیـة الســــعودیـة بـانضــــمـام الطـائرات العـامودیـة البحریـة القتالیة المتعددة المهام(MH-60R) ، وذلك تماشـیاً مع الأھداف الاســتراتیجیة للرؤیة المســتقبلیة لوزارة الدفاع التي تحظى بدعم خادم الحرمین الشــــریفین الملـك ســــلمـان بن عبـدالعزیز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ونائب وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان (حفظهم الله) وأضاف معالیه: “أن ھذا النوع من الطائرات یمتلك أحدث التقنیات والمنظومات للحروب المضادة للأهداف السطحية وتحت السطحية، وتنفيذ جميع المهام مع سفن جلالة الملك في مختلف الأحوال الجوية مما یعزز من قدرات القوات البحرية لمواجهة كافة التحديات والتھدیدات بالمنطقة ولرفع جاهزية القوات البحرية الملكية السعودية ولتعزيز الأمن البحري واحكام السيطرة البحرية للدفاع عن المصالح البحرية للمملكة”.