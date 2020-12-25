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6 الآف ريال الحد الأدنى للأجور في المهن المحاسبية بعد توطينها

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6 الآف ريال الحد الأدنى للأجور في المهن المحاسبية بعد توطينها

6 الآف ريال الحد الأدنى للأجور في المهن المحاسبية بعد توطينها
http://almnatiq.net/?p=933675

أثيرت تساؤلات عديدة من قبل عدد كبير من الموظفين حول الحد الأدنى للأجور في المهن المحاسبية بعد توطينها.

وتبين أن الحد الأدنى  للأجور في المهن المحاسبية للاحتساب في نسب التوطين،  6،000 ريال لحملة البكالوريوس أو ما يعادلها، و 4،500 ريال لحملة الدبلوم أو ما يعادله.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا يقضي بتوطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن المحاسبية بنسبة 30%.

ويستهدف قرار توطين المهن المحاسبية توفير أكثر من 9800 فرصة وظيفية؛ حيث تم استهداف العديد من المهن المحاسبية من أبرزها:” مدير حسابات، مدير إدارة الزكاة والضرائب، مدير إدارة التقارير المالية، مدير الإدارة العامة للمراجعة، مراجع داخلي، محاسب تكاليف “.

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