شاهد.. ردة فعل أول مواطن تلقى لقاح كورونا في جدة

المناطق - الرياض

تحدث أول مواطن تلقى لقاح كورونا في مركز التطعيم بجدة، عن انطباعاته وردة فعله بعد تلقيه اللقاح.

وقال المواطن خلال حواره عبر قناة ” العربية “:” كنت متردد أنا أخذ اللقاح في بداية الأمر ولكني أخذته في نهاية المطاف “.

وأضاف:” إذا كان يوجد شئ يحمي الإنسان من داء والدواء متوفر فلما لا أتناوله، وشجعت نفسي وأخذت موعد عن طريق موقع وزارة الصحة ولم يقصروا واستقبلوني استقبال طيب “.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الخميس، إصابة 189 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتعافي 190 حالة جديدة ووفاة 11 حالة.

وسجلت منطقة الرياض 52 حالة ، ومنطقة مكة المكرمة 38 حالة والمنطقة الشرقية 32 حالة، فيما جاءت باقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق.

وشهدت المملكة اليوم الخميس تدشين ثاني مركز للقاح كورونا ” كوفيد 19 ” في محافظة جدة.