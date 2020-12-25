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حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي تضرب المملكة..

حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي تضرب المملكة..
http://almnatiq.net/?p=933706
المناطق - الرياض

تضرب حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي المملكة غدًا السبت، وذلك بعد تطور تدريجي من البحر الأحمر، وتؤثر على عموم سواحل جنوب البحر الأحمر وتحديدًا سواحل جازان وعسير ووصولاً إلى سواحل القنفذة.

وبحسب موقع “طقس العرب”؛ فإنه مع ساعات نهار السبت وليل السبت – الأحد، تشمل حالة عدم الاستقرار الجوي المزيد من المناطق وتصبح الفرصة مهيأة لهطول زخات من المطر على المرتفعات الجنوبية الغربية وسواحل جدة بما فيها مدينة جدة ووصولاً إلى سواحل ينبع ومرورًا بمدينة رابغ.

وتتسع الحالة إلى منطقة المدينة المنورة ومكة المكرمة، حيث تهطل زخات رعدية من المطر تكون غزيرة أحيانًا على سواحل رابغ حيث تكون فرصة تشكل السيول عالية.

وتشمل حالة عدم الاستقرار الجوي مناطق حائل والقصيم وتبوك والجوف والحدود الشمالية ابتداءً من ليل السبب – الأحد ونهار الأحد؛ حيث تصبح الأجواء غائمة بغيوم متوسطة وعالية وتهطل زخات من المطر بالتزامن مع نشاط في سرعة الرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للأتربة والغبار.

تتزامن وصول حالة عدم الاستقرار الجوي للحدود الشمالية صباح الأحد بوجود كتلة هوائية شديدة البرودة قادمة من الشمال ضمن المرتفع الجوي السيبيري، حيث تصبح الهطولات عبارة عن زخات ثلجية في بعض أجزاء الحدود الشمالية خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.

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