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الصحة: نرصد الانخفاض المستمر في إصابات كورونا بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=933711
المناطق_ الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أنها ترصد الانخفاض المستمر لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة.

وكانت وزارة الصحة أوضحت، اليوم، أنها تعمل على جدولة المتقدمين لتلقي لقاح كورونا في محافظة جدة، وفقًا لقناة الإخبارية.

كما دشنت وزارة الصحة، اليوم، أول مقر في محافظة جدة لأخذ لقاحات فيروس كورونا للمواطنين والمقيمين؛ وذلك في الصالة الجنوبية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وذكرت إمارة مكة المكرمة، عبر تويتر، أنه تم تجهيز 84 غرفة لتلقي اللقاحات يُديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة، مشيرةً إلى أنه جارٍ العمل على تجهيز عدد من المواقع الأخرى داخل محافظة جدة لتكون مراكز تقديم لقاح كورونا.

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