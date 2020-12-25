«الزكاة والدخل» تطالب «الشرق الأوسط للكابلات» بسداد 65 مليون ريال

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طالبت الهيئة العامة للزكاة والدخل، في خطاب تلقته شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة، اليوم الخميس، بتعديل الإقرارات الزكوية المقدمة للأعوام من 2014م إلى 2018م وضريبة الاستقطاع لعام 2018، والمطالبة بسداد فروقات زكوية عن السنوات المشار إليها بإجمالي مبلغ وقدره 64,957,496 ريال سعودي.

من جهتها أعلنت الشركة تقديم الإقرارات الزكوية وضريبة الاستقطاع ودفعت المبالغ المستحقة عن تلك السنوات وفقاً للقوائم المالية السنوية المدققة عن كل سنة مالية.

ووفقاً لتلك الخطابات فإنه يحق للشركة الاعتراض على تلك التعديلات خلال المدة النظامية (ستون يوماً) من تاريخ استلام تلك الخطابات.

يأتي ذلك بينما أعلنت الشركة رفع لائحة الاعتراض على تلك التعديلات خلال المدة النظامية، وسوف يتم تحديد الأثر المالي لاحقاً والإعلان عن أي مستجدات في هذا الشأن.