احدث الأخبار

«ون بلس» تقتحم سوق الساعات الذكية.. وتحدد موعد انطلاقتها الأولى
أبرز المواد
 «التقاعد» تعلن إيداع معاشات ديسمبر وتحدد 4 خطوات للاستعلام
أبرز المواد
 وزارة الموارد البشرية توضح ضوابط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة
أبرز المواد
 دراسة تحذر: قلة النوم يسبب أعراضاً صحية شديدة الخطورة
أبرز المواد
 طبيب أمراض قلب يوجه 7 نصائح لتفادي ارتفاع ضغط الدم
أبرز المواد
 روبرت كوخ: 29182 وفاة بفيروس كورونا في ألمانيا
أبرز المواد
 تقرير طبي يكشف عن علامة جديدة على الإصابة بداء السكري
أبرز المواد
 لعدم مطابقة المواصفات.. «التجارة» تستدعي 432 غسالة ملابس “candy” سعة 8 كجم
أبرز المواد
 آيفون أم فيسبوك؟..مع من يقف أصل الخلاف في حرب العمالقة؟
أبرز المواد
 «الزكاة والدخل» تطالب «الشرق الأوسط للكابلات» بسداد 65 مليون ريال
أبرز المواد
 «الأرصاد» تتوقع موجة باردة ورياح نشطة شمال ووسط المملكة
أبرز المواد
 الصحة: نرصد الانخفاض المستمر في إصابات كورونا بالمملكة
أبرز المواد
«ون بلس» تقتحم سوق الساعات الذكية.. وتحدد موعد انطلاقتها الأولى

«ون بلس» تقتحم سوق الساعات الذكية.. وتحدد موعد انطلاقتها الأولى

أبرز المواد
«التقاعد» تعلن إيداع معاشات ديسمبر وتحدد 4 خطوات للاستعلام

«التقاعد» تعلن إيداع معاشات ديسمبر وتحدد 4 خطوات للاستعلام

أبرز المواد
وزارة الموارد البشرية توضح ضوابط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة

وزارة الموارد البشرية توضح ضوابط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة

أبرز المواد
دراسة تحذر: قلة النوم يسبب أعراضاً صحية شديدة الخطورة

دراسة تحذر: قلة النوم يسبب أعراضاً صحية شديدة الخطورة

أبرز المواد

تقرير طبي يكشف عن علامة جديدة على الإصابة بداء السكري

تقرير طبي يكشف عن علامة جديدة على الإصابة بداء السكري
http://almnatiq.net/?p=933727
المناطق_وكالات

كشف تقرير طبي أن إحدى العلامات الدالة على الإصابة بارتفاع نسبة السكر في الدم والإصابة بداء السكري من النوع 2 هو الجوع المفرط أو زيادة الشهية، والمعروف طبياً باسم كثرة الأكل، حيث يمكن أن يأكل المريض وجبات عديدة تزيد عن الحصة الموصى بها وهي 3 وجبات في اليوم.

ووفقاً لصحيفة إكسبريس البريطانية، فإنه عادة ما تكون زيادة الجوع استجابة لأشياء طبيعية مثل التمرينات الرياضية المكثفة أو غيرها من الأنشطة الشاقة، لكن كثرة الأكل يمكن أن تشير إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم (الجلوكوز).

ولفت التقرير الطبي إلى أنه بمجرد تناول الطعام لن يقضي على الشعور بالجوع من كثرة الأكل لدى الأشخاص المصابين بداء السكري غير المتحكم فيه، حيث سيؤدي ذلك فقط إلى زيادة مستويات السكر في الدم المرتفعة بالفعل، وبدلاً من ذلك، عادة ما تكون التغييرات في نمط الحياة مطلوبة لخفض مستويات السكر في الدم ومعالجة الأعراض المرتبطة به.

وتعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام إحدى أكثر الطرق فعالية لخفض مستويات السكر في الدم، كما توضح جمعية السكري الأمريكية، وتزداد حساسية الأنسولين، وبالتالي تصبح خلايا العضلات أكثر قدرة على استخدام أي أنسولين متاح لتناول الجلوكوز أثناء النشاط وبعده.

وعلاوة على ذلك، عندما تنقبض العضلات أثناء النشاط البدني، تكون الخلايا قادرة على امتصاص الجلوكوز واستخدامه للطاقة سواء كان الأنسولين متاحاً أم لا.

وإذا كنت مصاباً بداء السكري من النوع 2، فلا يوجد شيء لا يمكنك تناوله، ولكن عليك الحد من بعض الأطعمة، وتعتبر الكربوهيدرات البسيطة من أسوأ الأطعمة الضارة لأنها سكريات ويتم تكسيرها بسرعة في الجسم، ونتيجة لذلك، يمكن أن يؤدي تناولها إلى رفع مستويات السكر في الدم بسرعة.

وتشمل الكربوهيدرات البسيطة الخبز الأبيض والبطاطا والأرز الأبيض، ومن الأفضل اختيار الأطعمة التي تحتوي على مستوى منخفض أو متوسط من السكريات مثل بعض أنواع الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة مثل الشوفان.

روابط ذات صلة

«ون بلس» تقتحم سوق الساعات الذكية.. وتحدد موعد انطلاقتها الأولى

«ون بلس» تقتحم سوق الساعات الذكية.. وتحدد موعد انطلاقتها الأولى
«التقاعد» تعلن إيداع معاشات ديسمبر وتحدد 4 خطوات للاستعلام

«التقاعد» تعلن إيداع معاشات ديسمبر وتحدد 4 خطوات للاستعلام
وزارة الموارد البشرية توضح ضوابط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة

وزارة الموارد البشرية توضح ضوابط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*