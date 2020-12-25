طبيب أمراض قلب يوجه 7 نصائح لتفادي ارتفاع ضغط الدم

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نصح الاستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، بتنفيذ 7 توصيات لضمان الحماية من ارتفاع ضغط الدم.

وقال «النمر»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» إنَّ الوقاية من الضغط تتطلب تقليل الملح، والحرص على أم يكون الوزن مناسبا، وكذلك الحصول على قسط وافر من النوم وتجنب التدخين وتناول الفواكه وممارسة الرياضة وتجنب كل ما يسبب التوتر والضغط النفسي.

يشار إلى أن أعراض ارتفاع ضغط الدم لا تظهر لدى أغلب الناس الذين يعانون منه، كذلك الأمر في الحالات التي يسجل فيها ضغط الدم قيمًا مرتفعةً إلى درجة تشكيلها خطرً