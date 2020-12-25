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«ون بلس» تقتحم سوق الساعات الذكية.. وتحدد موعد انطلاقتها الأولى

«ون بلس» تقتحم سوق الساعات الذكية.. وتحدد موعد انطلاقتها الأولى
http://almnatiq.net/?p=933745
المناطق_وكالات

أكد رئيس شركة “ون بلس” “Pete Lau”دخول شركته لسوق الساعات الذكية عبر الإعلان عن عملهم على ساعة ذكية سيتم إطلاقها العام المقبل 2021.

 وجاء تصريحLauعبر تغريدة على حسابه الرسمي في توتير قائلًا: “الكثير منكم قال نريد ساعة ولعلكم سمعتم بذلك في عطلة الأسبوع نحن نعمل على واحدة لتكون جاهزة في بداية العام المقبل”، خاتمًا تغريدته بـ “الأمنيات تصبح حقيقة”.

 وعلى صعيد التصميم والمواصفات التي ستأتي عليها الساعة ليس هنالك أي من التفاصيل ولم يتم التطرق حول وقت الإطلاق الحقيقي أو حتى النظام الذي ستدعمه؛ وهو أمر طبيعي ربما مع كون إعلان الشركة مازال حديثًا وستكشف لنا الأيام القادمة مزيدًا من التفاصيل على الأكيد.

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