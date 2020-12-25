طعناً بالسكين.. مقتل ضابط إيراني كبير على الحدود الشمالية

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أعلنت السلطات الإيرانية مقتل أحد ضباط حرس الحدود في منطقة “كرند” التابعة لمحافظة كلستان في شمال شرق البلاد.

وأفادت وكالة “ارنا” اليوم الجمعة عن شرطة محافظة كلستان أن الضابط “نبي الله خطيري” قتل ليل أمس الخميس خلال قيامه بمهمة عند الحدود وذلك في مواجهات مع مسلحين حيث تمت مهاجمته بـ “سلاح بارد”.

وتابعت الوكالة أن الضابط قتل وجرح اثنان من الجنود المرافقين له وتم نقلهم إلى المراكز العلاجية.

وبحسب شرطة كلستان فإنه تم القبض على ضالعين في الحادثة وأن عمليات البحث جارية للقبض على الباقين.