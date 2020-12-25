«الصحة»: لا «عزل منزليًا» لمن أخذ لقاح فايزر المضاد لكورونا

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http://almnatiq.net/?p=933752
المناطق_وكالات

أوضحت وزارة الصحة، أنه لا يوجد «عزل منزلي» لمن أخذ لقاح فيروس كورونا، الذي بدأت حملة التطعيم به داخل المملكة منذ ثمانية أيام.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من أحد المواطنين بهذا الشأن، أنه «لا توجد توصية بالعزل بعد أخذ لقاح فيروس كورونا (فايزر بيونتيك).. مع تمنياتنا للجميع الصحة والعافية».

ودشنت الصحة، أمس الخميس، ثاني مركز للتطعيم ضد كورونا في مدينة جدة، وذلك بعد انطلاق حملة التطعيم في وقت سابق بالرياض.

وقال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أنه سيتم تدشين مراكز للقاحات كورونا في جميع المناطق قريبًا، وذلك بعد تدشين ثاني مركز بمحافظة جدة.

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