فلكية جدة: آخر «قمر بدر» في 2020 الثلاثاء المقبل

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أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن سماء السعودية والوطن العربي، تشهد مساء الثلاثاء المقبل (29 ديسمبر) القمر البدر الأخير لعام 2020، والذي سيمثل أيضًا القمر البدر الأخير في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين (2011 إلى 2020)، وسيكون مشاهدًا طوال الليل.

وقال رئيس فلكية جدة، المهندس ماجد أبو زاهرة- عبر صفحة الجمعية على فيسبوك- إن القمر سيشرق فوق الأفق الشرقي الشمال الشرقي مع غروب الشمس، وسيحاكي المسار الظاهري لشمس يونيو؛ حيث يسلك المسار المرتفع في السماء، وسيسطع أمام كوكبة التوأمان، أو حيث ستكون الشمس بعد ستة أشهر، لذلك فإن اكتمال القمر في شهر ديسمبر يذكرنا بأن ساعات النهار الطويلة لشهر يونيو ستعود مرة أخرى.

وأضاف أنه سيلاحظ بأن الحجم الظاهري للقمر كبير أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقالي ولكن بعد ارتفاعه في السماء يعود حجمه الصغير، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري.

وأشار أبو زاهرة، إلى أن اللون الوردي أو البرتقالي الذي يمكن أن يظهر به القمر أثناء شروقه، هو بسبب الغلاف الجوي لكوكب الأرض؛ حيث تعمل مكوناته على بعثره الضوء الأبيض المنعكس عن القمر؛ بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل التي تصل إلى أعيننا، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربة بلون ضارب للحمرة.

وتابع قائلا: يتبع ذلك وصول القمر إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل فوق رأس الراصد مباشرة، وسيغرب بالأفق الغربي الشمال الغربي مع شروق شمس الأربعاء.

وأضاف رئيس فلكية جدة، أنه بشكل عام يمكن القول بأن القمر بدرًا طوال الليل؛ ولكن علميا نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر واقعًا بزاوية (180) درجة من الشمس والتي ستحدث صبيحة الأربعاء (30 ديسمبر) عند الساعة (06:28) صباحًا بتوقيت السعودية، ويكون قد قطع نصف مداره حول الأرض خلال الشهر.

وأشار رئيس فلكية جدة إلى أنه خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرا نحو الساعة كل يوم، وبعد بضعة أيام سيكون مشاهدًا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من طور البدر المكتمل.