زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب الفيلبين

المناطق - وكالات

ضرب زلزال بلغت قوته 6,2 درجات الفيلبين اليوم ، وفق ما أفاد المرصد الجيولوجي الأميركي، حيث افاد سكان العاصمة مانيلا عن اهتزاز المباني دون ان يتم الابلاغ بشكل فوري عن وقوع أضرار.

وهز الزلزال منطقة باتانغاس في جزيرة لوزون على عمق 108 كيلومترات عند الساعة 7,43 صباح اليوم بالتوقيت المحلي ، بحسب المرصد الأميركي.