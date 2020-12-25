مقتل مسلحين بضربات صاروخية إسرائيلية على سوريا

المناطق - وكالات

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 6 مقاتلين مدعومين من إيران، قتلوا الجمعة، في ضربات صاروخية إسرائيلية على سوريا.

وذكر مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، أن الصواريخ التي أطلقت من فوق الأراضي اللبنانية، ضربت مواقع خاضعة لسيطرة مسلحين مدعومين من إيران في منطقة مصياف بمحافظة حماه، يقاتلون إلى جانب القوات الحكومية السورية.

ودمّرت الصواريخ “مستودعات ومراكز لتصنيع صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، تابعة للمليشيات الإيرانية في منطقة البحوث العلمية (معامل الدفاع)، ضمن منطقة الزاوية بريف مصياف”، حسب ما نقلت فرانس برس عن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه “لن يعلّق على التقارير الواردة في وسائل إعلام أجنبية”.

واعترفت سوريا بوقوع الهجوم الإسرائيلي، إذ قالت وكالة الأنباء الرسمية “سانا”، إن الدفاعات الجوية السورية اعترضت، الجمعة، صواريخ أطلقتها إسرائيل استهدفت مصياف.

وبث التلفزيون الرسمي السوري لقطات، قال إنها تُظهر تصدي الدفاعات الجوية للهجوم الإسرائيلي. وقد سُمع صوت تحليق الطيران الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية.

وشنّت إسرائيل مئات الغارات على سوريا منذ اندلاع النزاع عام 2011. واستهدفت قوات حكومية وأخرى إيرانية ومقاتلين من حزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكد اسرائيل عملياتها العسكرية في سوريا، لكنها تقول إن الوجود العسكري الايراني يشكل تهديدا “ستواصل الرد عليه”.