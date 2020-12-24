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هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة العقيق بالباحة تفعّل حملة «الخوارج شرار الخلق» بحضور المحافظ

هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة العقيق بالباحة تفعّل حملة «الخوارج شرار الخلق» بحضور المحافظ

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هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة العقيق بالباحة تفعّل حملة «الخوارج شرار الخلق» بحضور المحافظ

هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة العقيق بالباحة تفعّل حملة «الخوارج شرار الخلق» بحضور المحافظ
http://almnatiq.net/?p=933790

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة العقيق مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة «الخوارج شرار الخلق» بحضور محافظ العقيق الدكتور/ فيحان بن حمود العتيبي وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة، والتي أطلق أعمالها في منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.
وتهدف الحملة التي دشنها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي فروعها بمناطق المملكة إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج، وتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة والمجتمع بخطرهم، كما تهدف للتعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج، مع التأكيد على إبراز جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة فرق الخوارج؛ مستهدفة جميع شرائح المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي، واللوحات الإلكترونية، والمعارض الذكية، ووسائل النشر الحديثة .

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشيخ منصور بن علي شراحيلي أن هذه الحملة تأتي انطلاقاً من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها وتحقيقاً لرسالتها؛ التي ترى أن من أوجب الواجبات عليها التحذير من هذه الجماعات والأحزاب التي هي على معتقد الخوارج، لذا أطلقت هذه الحملة المباركة – بإذن الله جل وعلا – للتوعية من خطر فكر فرق الخوارج ومعتقدهم على البلاد والعباد وما تسببه من شق الصف وتفرق جماعة المسلمين.

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