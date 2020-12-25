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المُواجَهة الشريفة بالمسجد النبوي .. تجتمع حولها قلوب المسلمين للسلام على خير المرسلين ﷺ

المُواجَهة الشريفة بالمسجد النبوي .. تجتمع حولها قلوب المسلمين للسلام على خير المرسلين ﷺ
http://almnatiq.net/?p=933794
المناطق - واس

يحرص المصلون عند قدومهم للصلاة في المسجد النبوي على السلام على خير المرسلين رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، وذلك في الموقع المخصص “المواجهة الشريفة” وهي الاسم الشائع للحجرة النبوية، وكانت من قبل حجرة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما -.
ويلزم للدخول للمواجهة الشريفة تسجيل موعد عبر تطبيق “اعتمرنا” بهدف تخفيف الازدحام وضمان انسيابية الحركة، فيما تتطبق الإجراءات الاحترازية على المصلين لدى دخولهم المسجد النبوي.
وينبغي للمصلين التحلي بالآداب والسنن ومنها آداب الوقوف أمام المُواجَهة الشريفة ويبدأ بالسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قائلاً: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، اللهم أجزه عن أمته أفضل الجزاء، ثم يتحول إلى يمينه قليلاً يقف أمام قبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيسلم عليه ويدعو له بالرحمة والمغفرة والرضوان، ثم يتحول قليلاً مرة أخرى إلى يمينه يقف أمام قبر عُمَرَ رضي الله عنه فيسلم عليه ويدعو له بالرحمة والمغفرة والرضوان، وينصرف بعد ذلك باتجاه باب البقيع.

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