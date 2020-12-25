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شرطة نجران: القبض على مقيم ظهر في فيديو متباهياً بإطلاق أعيرة نارية
http://almnatiq.net/?p=933803
المناطق - واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأنه  إشارة إلى مقطع الفيديو  المتداول في مواقع  التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخص يطلق أعيرة نارية من سلاح بحوزته، في مخالفة للأنظمة والتعليمات المجرمة لذلك ، ومعرضاً أمن وسلامة الآخرين للخطر ، وتوثيقه لذلك ونشره متباهياً بفعلته ، فقد تمكنت  الجهة الأمنية المختصة- بفضل الله – من تحديد هويته والقبض عليه، (وهو مقيم من الجنسية اليمنية  في العقد الخامس من العمر) ، كما تم ضبط السلاح المستخدم، وجرى استكمال الإجراءات النظامية لإحالته إلى فرع النيابة  العامة.

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