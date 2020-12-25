بحضور رئيس الغرفة وفريق العمل..محافظ الطائف يدشن انطلاق أول بازارا افتراضي الأحد المقبل

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يدشن معالي محافظ الطائف سعد الميموني الأحد المقبل انطلاق أول بازارا افتراضي للأسر المنتجة بالطائف (معرض تمكين), والذي تنظمه وتقيمه غرفة الطائف بالتعاون معبنك التنمية الاجتماعي, وذلك بحضور رئيس غرفة الطائف الدكتور سامي العبيدي, وفريق عمل البازار بالغرفة

هذا وأوضح رئيس غرفة الطائف الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي أن (معرض تمكين) يعتبر أول بازار افتراضي على مستوى المملكة, يضم كافة الاسر المنتجة المشاركة,مشيرا أن غرفة الطائف ومن منطلق المسؤولية المجتمعية تواصل جهودها في كل عام لجعل العمل الحر والاسر المنتجة اكثر فاعلية ضمن فعاليات مناطق المملكة بوجه عام ومحافظه الطائف بوجه خاص,وذلك عبر محاور اساسية.. ابرزها تحسين النظرة والثقافة تجاه المشروعات متناهية الصغر أو الاسر المنتجة أو العمل الحر من خلال تكثيف التوعية ونشر الثقافة و الدعم,وكذلك تتبنى الغرفة جمله من الأنشطة والفعاليات لتمكين العنصر الاساسي (الإنسان) من رواد أعمال واسر منتجه وزيادة مهاراتهم الاستثمارية في مجالات التجارة والصناعة والخدمات حسب مستوى وامكانيات كل فرد,وضمن هذه الاجراءات والأنشطة والفعاليات الداعمة والرائعة للعمل الحر, والاسر المنتجة دأبت غرفه الطائف على تنظيم واقامة معرض تمكين..وعن أهداف المعرض قال العبيدي: يهدف المعرض لصقل وتأهيل الاسر المنتجة وتمكينها من مواجهه التحديات, واتاحه الفرصة للأسر المنتجة لعرض وبيع منتجاتها و ايجاد قنوات تسويقيه تضمن دخل مستدام,مع توفير عائد اقتصادي للأسر المنتجة يساهم في اعادتها ونقلها من مستهلكه الى منتجه, وتحفيز المجتمع لتأسيس الاستثمارات المنزلية, وتفضيل التراث الوطني والمشغولات اليدوية وتعزيز الهوية الوطنية,مع تشجيع ثقافةريادة الاعمال والعمل الحر..

من جهتها أوضحت عضو مجلس إدارة غرفة الطائف صاحبة فكرة (البازار الافتراضي) ابتسام الشهري أن نحو 50 أسرة من الأسر المنتجة مشاركة في البازار بشكل مجاني, والذي سيكون بتصميم 3Dومحاكاة للواقع الافتراضي المعزز,مشيرة بأن البازار يضم عددا من الأقسام لمهن وهوايات متجانسة مع بعضها البعض, من ضمنها تصميم عبايات وأزياء, وفوتوشوب, وهدايا, وكشتات برية, إضافة إلى التنسيق والتغليف, والاكرليك,والريزن اكسسوارات, وتركيب عطور, وديكوباج, وعناية بالبشرة, وتصنيع شموع, وحرف يدوية, ويتضمن البازار أيضا ورش عمل ودورات تهتم في مجال الاعمال,ويضم كل قسم من أقسام البازار عددا من الأسر المنتجة كعارضين لخدماتهم, ويتوفر ضمن البازار إمكانية للعرض بعدة صور كفيديو أو صور أو ملف pdf,ويتوفر إمكانية الشراء من العارضين (بطريقة الشراء المباشر بدون طرف ثالث), ويتوفر إمكانية التقييم للأسر بلجنة مشرفة و معتمدة من الغرفة ومن الحضور, وإمكانية تقييم للبازار من الزوار .