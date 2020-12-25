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إحباط محاولة تهريب 11,375,600 قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة “ثوم”

إحباط محاولة تهريب 11,375,600 قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة “ثوم”
http://almnatiq.net/?p=933836
المناطق - واس

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن التخطيط لتهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت – بفضل الله – عن ضبط شبكة إجرامية بمدينة الرياض وإحباط محاولتهم تهريب 11,375,600 قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة ثوم.
وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أن رجال المكافحة تمكنوا من الإطاحة بالشبكة الإجرامية والقبض على جميع عناصرها داخل المملكة، وعددهم (7) متهمين بينهم (3) مواطنين و(4) مقيمين، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

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