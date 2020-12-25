محافظ العقيق يصدر قراراً بإعادة تشكيل المركز الإعلامي بالمحافظة

المناطق - الباحة

أصدر محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي ، قرارًا بإعادة تشكيل المركز الإعلامي بالمحافظة ، حيث اعتمد قرار المحافظ على أن يكون الإعلامي ممدوح بن محمد الغامدي رئيسًا لفترة ثانية، والإعلامي مشعل بن سفر الغامدي نائبًا للرئيس ، والاستاذ عبدالله بن عائض البعيص مشرفاً والدكتور بدر بن دوح مستشاراً للمركز واختيار ١٠ اعضاء.

ونوه الدكتور فيحان بأن قرار تشكيل المركز الإعلامي يعكس حرص واهتمام ومتابعة كل ما يهم المنطقة في جميع المجالات بما يحقق تطلعات وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وتحسين أداء مستوى الخدمات والإدارات وخلق بيئة حاضنة لشباب المنطقة بشكل عام والمحافظة بشكل خاص من خلال الإعلام كونه شريكًا أساسيًا في التنمية.وأكد أن القرار يفتح آفاقًا أوسع بين الإعلام والمسؤول في المحافظة ويعزز دوره كأداة مساهمة في النمو والتنمية المستدامة ، والسعي إلى تغطيات وإظهار مزايا ومقومات المحافظة والفرص الاستثمارية والاقتصادية التي تزخر بها ووضع الحقائق أمام المتابع والإجابة عن كل تساؤلات واستفسارات المواطن حول ما يثار من قضايا متنوعة.من جهته رفع رئيس المركز الإعلامي الشكر والعرفان لمحافظ العقيق على ثقته ودعمه لأبناء المحافظة بإعادة تشكيل المركز ، مؤكداً حرص الجميع على بذل المزيد من الجهود لخدمة المحافظة ، موجهًا شكره لأعضاء المركز السابقين ومرحباً بالأعضاء الجدد سائلاً المولى التوفيق والسداد.