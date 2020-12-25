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الصحة : “خلال 24 ساعة” تسجيل (178) حالة مؤكدة وتعافي (207) حالات

الصحة : “خلال 24 ساعة” تسجيل (178) حالة مؤكدة وتعافي (207) حالات
http://almnatiq.net/?p=933858
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل (178) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة ( 361903) حالات ، من بينها (2920) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (376) حالة حرجة، كما تم تسجيل (207) حالات تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (352815) حالة.
وبلغ عدد الوفيات (6168)حالة ، بإضافة (9) حالات وفاة جديدة” يرحمهم الله جميعاً،” لافتةً أنه تم إجراء (32339) فحص مخبري جديد ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، ، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد
وكيفية الحصول عليها.

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