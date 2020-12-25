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سفير المملكة لدى تونس يسلم نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية التونسي

سفير المملكة لدى تونس يسلم نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية التونسي
http://almnatiq.net/?p=933870
المناطق - واس

سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، نسخة من أوراق اعتماده لمعالي وزير الخارجية التونسي عثمان الجارندي، وذلك خلال استقباله اليوم في تونس.
وأكد السفير الصقر متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، متمنياً لتونس دوام التقدم والاستقرار.
من جانبه رحب الوزير الجارندي بالسفير الصقر، متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة، منوهًا بعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين.
وأشار معاليه إلى المكانة التي توليها المملكة العربية السعودية للدول الشقيقة والصديقة على اعتبار مكانتها في قلب العالم العربي والإسلامي.

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