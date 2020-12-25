انطلاق الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غدًا بـ 3 لقاءات

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تنطلق منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم يوم غد بـ 3 مباريات، حيث تجمع المباراة الأولى فريق الشباب بضيفه الباطن على ملعبه في الرياض.

ويحتل الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، فيما يحتل الباطن المركز العاشر في الترتيب بـ 11 نقطة.

وفي المباراة الثانية يستضيف فريق النصر نظيره ضمك على ملعب نادي النصر بجامعة الملك سعود.

ويدخل فريق النصر اللقاء وهو في المركز الـ 15 بسلم الترتيب برصيد 7 نقاط، فيما يدخل ضمك بـ 7 نقاط في المركز الـ 16.

وعلى ملعب الملك فهد الدولي بالرياض يحل الاتحاد ضيفًا على الهلال، حيث يحتل فريق الاتحاد المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، بينما يدخل أصحاب الأرض اللقاء بالمركز الأول بـ 22 نقطة.

وتستكمل لقاءات الجولة بعد غد بـ 5 مباريات، حيث يلتقي في المباراة الأولى أبها مع الوحدة وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

ويدخل أبها اللقاء محتلًا المركز الـ 12 بـ 11 نقطة، فيما يدخل الوحدة اللقاء بـ 12 نقطة في المركز التاسع بسلم الترتيب.

وعلى ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية بالباحة يستضيف العين صاحب المركز الـ 14 بـ 7 نقاط, فريق التعاون الذي يحتل المركز الرابع بـ 14 نقاط.

ويستضيف الفتح فريق الفيصلي على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، حيث يحتل الفتح المركز الثالث عشر بـ 10 نقاط، بينما يحتل الفيصلي المركز السابع بـ 13 نقطة.

ويستضيف الرائد فريق الأهلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، حيث يحتل الرائد المركز الـ 11 بـ 11 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني بـ 19 نقطة.

وفي آخر مباريات الجولة يلعب القادسية صاحب المركز الثامن بـ 13 نقطة ضد فريق الاتفاق صاحب المركز السادس بـ 14 نقطة، وذلك على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.