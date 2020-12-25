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مضر يتصدر ممتاز اليد والوحدة ثانيًا مع ختام الجولة العاشرة

مضر يتصدر ممتاز اليد والوحدة ثانيًا مع ختام الجولة العاشرة
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المناطق - واس

واصل الفريق الأول لكرة اليد بنادي مضر تمسكه بصدارة بطولة دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز بعد فوزه اليوم أمام نظيره الروضة 33-22 في المباراة التي جرت على صالة وزارة الرياضة في الأحساء ورفع مضر رصيده إلى 19 نقطه في ختام مباريات الجولة العاشرة فيما بقي الروضة على نقاطه الـ 4 في المركز الـ 11.
وواصل الوحدة مطاردة الصدارة بعد تغلبه على النور بنتيجة 26-25 ليرفع رصيده إلى 18 نقطه وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة الشرائع في مكة المكرمة، وبقي النور ثالثاً على نقاطه الـ 16، وبقي الخليج في مركزه الرابع بسلم الترتيب بفوزه على الصفا بنتيجة 39-30 في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة وزارة الرياضة بالدمام.
وتمكن الأهلي من التفوق على الزلفي بنتيجة 32-24 في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة النادي الأهلي في جدة، وعلى صالة نادي الاتفاق تغلب هجر على الترجي بنتيجة 30-29، وفي صالة النهضة نجح المحيط في التغلب على نظيره السلام 29-28.

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