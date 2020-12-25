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وسائل إعلام: اكتشاف تفشي لعدوى “كوفيد – 19” في أكبر مختبر طبي بريطاني

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وسائل إعلام: اكتشاف تفشي لعدوى “كوفيد – 19” في أكبر مختبر طبي بريطاني

وسائل إعلام: اكتشاف تفشي لعدوى “كوفيد – 19” في أكبر مختبر طبي بريطاني
http://almnatiq.net/?p=933901
المناطق - وكالات

ذكرت قناة تلفزيون سكاي نيوز، استنادا إلى عنصر طبي، أن تفشيا لعدوى كورونا رصد في أكبر مختبر متخصص في الكشف عن الوباء في بريطانيا.

ونقلت القناة التلفزيونية عن العنصر الطبي الذي يعمل في المؤسسة نفسها أن الحادثة جرت بسبب انتهاكات محتملة لقواعد السلامة.

وظهرت حالات الإصابة بفيروس كورونا في ثلاثة من أربعة فرق للعلماء العاملين في مختبر ” Milton Keynes Lighthouse Laboratory ” في مدينة ميلتون كينز.

وعلاوة على ذلك اكتشف الفيروس لدى موظفين إداريين وعمال في المستودعات، ولا يعرف العدد الدقيق للأشخاص المصابين، إلا أن القناة التلفزيونية أشارت إلى ما بين 20 إلى 70 موظفا في المختبر اضطروا إلى الخضوع للعزل.

وأبلغ القناة التلفزيونية موظف في المختبر، طلب عدم ذكر اسمه، أن قواعد السلامة انتهكت مرارا في المؤسسة، وعزا ذلك إلى أن المؤسسة بحاجة لإجراء 70 ألف اختبار لفيروس كورونا يوميا.

وقال الموظف المذكور إن الخبراء تمكنوا يوم الثلاثاء من دراسة 47 ألف عينة فقط، فيما أكد متحدث باسم دائرة الصحة الوطنية في إنجلترا أن القسم على علم بتفشي فيروس كورونا في المختبر، مشددا في الوقت ذاته على أن المؤسسة التزمت بجميع توجيهات تأمين السلامة.

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