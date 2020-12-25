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الولايات المتحدة تسجل أكثر من 192 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 192 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أبرز المواد

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 192 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 192 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
http://almnatiq.net/?p=933904
المناطق - وكالات

أفادت بيانات جامعة هوبكنز الأمريكية بارتفاع عدد حالات الإصابة المكتشفة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بواقع أكثر من 192 ألفا، متراجعة عن أمس الخميس عندما تم تسجيل 228 ألف حالة.

وجاء في بيانات الجامعة: “خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغ الأطباء عن 192081 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 و2899 حالة وفاة في الولايات المتحدة”.

وسجلت جامعة هوبكنز الأسبوع الماضي معدلا قياسيا للإصابات اليومية في الولايات المتحدة، بلغ أكثر من 249 ألف حالة.

ومنذ بداية انتشار الوباء في الولايات المتحدة، تم الكشف عن أكثر من 18.6 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، وسجلت فيها أكثر من 329 ألف حالة وفاة، بحسب الجامعة.

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