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ولي العهد يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19)

ولي العهد يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19)
http://almnatiq.net/?p=933907
المناطق - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.
من جهته قال معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة:” أتقدم بالشكر والعرفان لسمو ولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم. وما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030 وهي سياسة “الوقاية خير من العلاج” والتي تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولاً، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دولياً في وقت قياسي وتوفيره للمواطنين والمقيمين، مما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا “.

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