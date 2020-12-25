الهلال يواصل تصدره ترتيب دوري ممتاز الطائرة

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واصل الهلال تصدره ترتيب مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد فوزه اليوم على الخليج بثلاثة أشواط نظيفة ضمن الجولة الثانية عشر ليرتفع رصيده لـ 35 نقطة، كما فاز الأهلي على ضمك بذات النتيجة ليرتفع رصيده لـ 31 نقطة.

وفاز الوحدة على الموج 3/1 ، والنصر على الفيصلي 3/0 ، والترجي على السلام 3/1، والاتحاد على الابتسام 0 / 3 .