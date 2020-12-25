الاعتلال العصبي البصري قد يكون علامة على انخفاض مستوى فيتامين هام للجسم!

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يضمن فيتامين B12 التشغيل السلس لوظائف الجسم الحيوية، لذلك يمكن أن يكون لنقص B12 آثار ضارة قد تشمل اعتلال العصب البصري.

ويساعد فيتامين B12 في الحفاظ على صحة أعصاب الجسم وخلايا الدم، وفي تكوين الحمض النووي، المادة الوراثية في جميع الخلايا. وبالتالي، يمكن أن يؤدي تناول كمية غير كافية من B12 إلى تقويض هذه الوظائف الحيوية، ما يتسبب في سلسلة من الآثار السلبية.

وتنبع بعض التأثيرات الأكثر وضوحا من تلف الأعصاب الناجم عن نقص فيتامين B12، بما في ذلك عدم وضوح الرؤية أو اضطرابها.

ووفقا للبحث، يمكن أن يحدث هذا عندما يؤدي نقص B12 غير المعالج إلى تلف الجهاز العصبي في العصب البصري، الذي يؤدي إلى عينيك.

ويمكن للضرر أن يعطل الإشارة العصبية التي تنتقل من عينك إلى دماغك، ما يضعف رؤيتك – تُعرف هذه الحالة بالاعتلال العصبي البصري.

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علامات مزعجة للغاية تدل على أن مستويات B12 منخفضة في الجسم!

علامات مزعجة للغاية تدل على أن مستويات B12 منخفضة في الجسم!

وتشير الدراسات إلى أنه على الرغم من كونه مقلقا، إلا أنه غالبا ما يمكن عكسه عن طريق تناول مكملات فيتامين B12.

وتشمل أعراض نقص فيتامين B12 الأخرى:

• لون أصفر شاحب على جلدك.

• التهاب اللسان واحمراره.

• قرحة الفم.

• شعور واخز في الجلد.

• تغييرات في طريقة مشيك وحركتك.

• اضطراب الرؤية.

• التهيج.

• الكآبة

• تغييرات في طريقة تفكيرك وشعورك وتصرفك.

• تدهور في قدراتك العقلية، مثل الذاكرة والفهم والحكم (الخرف).

وهناك نوعان من الأسباب الرئيسية لنقص فيتامين B12 – فقر الدم الخبيث والقرارات الغذائية.

وكشفت المعاهد الوطنية للصحة، أنه يمكن الحصول على كميات موصى بها من فيتامين B12، عن طريق تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة بما في ذلك ما يلي:

• كبد البقر والمحار، وهما من أفضل مصادر فيتامين B12.

• الأسماك واللحوم والدواجن والبيض والحليب ومنتجات الألبان الأخرى، التي تحتوي أيضا على فيتامين B12.

• بعض حبوب الإفطار والخميرة الغذائية وغيرها من المنتجات الغذائية المدعمة بفيتامين B12.