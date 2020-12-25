وزير الثقافة يتلقى لقاح كورونا

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تلقَّى وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد–19)؛ وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد–19 التي تنفذها وزارة الصحة.

ونشر وزير الثقافة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورةً تظهر لحظة تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.

وقال وزير الثقافة، في تغريدةٍ له: «قاد سمو سيدي ولي العهد معركة السعوديين ضد (كوفيد–19). واليوم نحصد مكتسبات جهوده ورؤيته.. حفظك الله للوطن ومستقبله وشعبه».

وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ تلقى في وقت سابق اليوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد–19)؛ وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد–19 التي تنفذها وزارة الصحة.