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وزير الداخلية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

وزير الداخلية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
http://almnatiq.net/?p=933929

تلقَّى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد–19)؛ وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد–19 التي تنفذها وزارة الصحة.

وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ؛ تلقى في وقت سابق اليوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد–19).

من جهته/ قال معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة: «أتقدم بالشكر والعرفان لسمو ولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم. وما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة، هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030 وهي سياسة (الوقاية خير من العلاج) التي تمثلت في تكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، وتأكيد أن صحة الإنسان أولًا، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دوليًّا في وقت قياسي، وتوفيره للمواطنين والمقيمين؛ ما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا».

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