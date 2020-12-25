اختتام دورة الرخصة التدريبية الآسيوية لمدربي حراس المرمى (المستوى الأول)

المناطق - واس

اختتمت أمس فعاليات دورة الرخصة الآسيوية لمدربي حراس المرمى (المستوى الأول)، التي استمرت في الفترة من 19-24 ديسمبر الجاري بمنشأة نادي الهلال بالرياض.

وأقيمت الدورة تحت إشراف المحاضر الآسيوي جاسم الحربي وبحضور المدير التنفيذي للجنة الفنية محمد الدوسري وبمشاركة 22 مدربًا، وشهدت محاضرات نظرية وتطبيقات عملية، وتمثل المستوى الأول في تأهيل مدربي حراس المرمى.

يذكر أن الدورة هي الأخيرة في عام 2020 ضمن دورات اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.