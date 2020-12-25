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متحدث “الصحة”: كل الشكر لولي العهد لتلقيه لقاح كورونا.. والمملكة من أوائل الدول الموفرة للجرعات

متحدث “الصحة”: كل الشكر لولي العهد لتلقيه لقاح كورونا.. والمملكة من أوائل الدول الموفرة للجرعات
http://almnatiq.net/?p=933940

قدم المتحدث الرسمي باسم الصحة محمد العبد العالي، الشكر والعرفان للأمير محمد بن سلمان لتلقيه لقاح كورونا ما يشجع المواطنين على التطعيم، مشيرا إلى أن المملكة من أوائل الدول التي وفرت الجرعات.

وتلقى محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

وقال وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة:” أتقدم بالشكر والعرفان لسمو ولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم. وما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030 وهي سياسة “الوقاية خير من العلاج” والتي تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولاً، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دولياً في وقت قياسي وتوفيره للمواطنين والمقيمين، مما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا “.

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