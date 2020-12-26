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كورونا.. “السلالة المتحورة” تحكم قبضتها على جنوب إفريقيا

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كورونا.. “السلالة المتحورة” تحكم قبضتها على جنوب إفريقيا

كورونا.. “السلالة المتحورة” تحكم قبضتها على جنوب إفريقيا
http://almnatiq.net/?p=933944

تشهد جنوب إفريقيا ارتفاعا في حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد، في ظل ظهور سلاسة متحورة ذات قدرة أكبر على الانتشار بسرعة.

وقال الخبراء إنه تم تأكيد رقم قياسي بلغ 14305 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مع عدم وجود مؤشر على وصول جنوب إفريقيا إلى الذروة، مما يهدد النظم الصحية في البلاد.

ووصل إجمالي الإصابات بـ”كوفيد-19″ في جنوب إفريقيا إلى 968563 حالة، و25983 حالة وفاة، وهي أكثر الحالات في جميع أنحاء القارة السمراء، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وأبلغت 54 دولة في إفريقيا، تمثل 1.3 مليار شخص، عن أكثر من 2.59 مليون حالة إصابة، بما فيها أكثر من 61 ألف حالة وفاة، وفقًا للأرقام الصادرة، الجمعة، عن المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وتضاعف متوسط الحالات الجديدة اليومية في جنوب إفريقيا لمدة 7 أيام في الأسبوعين الماضيين، من 8.65 حالة جديدة لكل 100 ألف شخص في 10 ديسمبر الجاري، إلى 18.25 حالة جديدة لكل 100 ألف شخص في 24 من الشهر نفسه.

وتعتبر السلالة المتحورة من الفيروس في جنوب إفريقيا، أكثر عدوى من الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 الأصلي، وهو سائد في البلاد.

ولمكافحة عودة ظهور المرض، فرضت جنوب إفريقيا تدابير تشمل إغلاق العديد من الشواطئ العامة الكبيرة، وفرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وتقييد مبيعات الكحول بأربعة أيام في الأسبوع، وفرض حظر تجول ليلي من الساعة 11 مساء حتى الساعة 4 صباحا.

ومع ذلك، فإن الوتيرة المتسارعة لانتشار المرض تجعل الخبراء يحثون على اتخاذ تدابير أكثر صرامة.

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