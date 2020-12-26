أردوغان يريد “علاقات أفضل” مع إسرائيل

المناطق - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن بلاده ترغب في إقامة “علاقات أفضل” مع إسرائيل، مؤكدا أن المحادثات على المستوى الاستخباراتي مستمرة بين الجانبين.

وقال أردوغان: “لدينا مشكلات مع أشخاص في المستويات العليا.. لو لم تكن هناك قضايا على أعلى المستويات لكانت علاقاتنا مختلفة تماما”.

ووصف الرئيس التركي سياسات إسرائيل بشأن فلسطين بـ”غير المقبولة”، على حد تعبيره، مضيفا في الوقت نفسه أنه يرغب في “علاقات أفضل” معها، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتوترت علاقات تركيا وإسرائيل خلال السنوات الماضية، بينما تتسم العلاقات التجارية بينهما بالقوة.