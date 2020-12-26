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مانشستر سيتي يعلن إصابة اثنين من لاعبيه بكورونا

مانشستر سيتي يعلن إصابة اثنين من لاعبيه بكورونا
http://almnatiq.net/?p=933947
المناطق - وكالات

أعلن نادي مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الجمعة، إصابة مهاجمه غابرييل جيسوس ومدافعه كايل ووكر، بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

وتم الإعلان أيضا عن إصابة اثنين من أفراد الطاقم الفني للنادي، وبأن المصابين الأربعة قد بدأوا فترة الحجر الصحي، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال مانشستر سيتي في بيان: “الجميع في النادي يتمنى للزملاء الشفاء العاجل خلال فترة الأعياد، وقبل عودتهم للعمل والتدريب والمنافسات من جديد”.

ويحتل سيتي المركز الثامن بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين، برصيد 23 نقطة، وسيلتقي مع ضيفه نيوكاسل يونايتد، السبت، قبل أن يحل ضيفا على إيفرتون الاثنين المقبل.

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