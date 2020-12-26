شرحBinomo: كيف يتم التداول على بينومو

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Binomoماهو؟

نقدم لك Binomo، منصة تداول نامية في المملكة العربية السعودية تدأب على خلق تجربة فريدة لمستخدميها عبر الدمج ما بين التقنيات المتطورة وسهولة الاستعمال. أبصر هذا الموقع النور في عام 2014 على يد شركة دولفين كورب الواقع في سنات فنسنت والجرينادينز.

هل التداول آمن علىBinomo؟

تحظى المنصة بالأمان والثقة من خلال:

حيازة المنصة على عضوية من الفئة “أ” في اللجنة المالية الدولية(IFC)

حصلBinomoعلى “جوائز FE” و “جوائز IAIR”.

قيامها بعمل عمليات تدقيق من قبل Verify My Trade) VMT)

كيفية التسجيل في الموقع وما هي أنواع الحسابات؟

توفر منصةBinomoلعملائها تدريبًا مجانيًا بمجال التداول وتتيح لهم الحصول على:

التسجيل

أولا دوّن الايميل وأدخل كلمة مرور قوية

حدّد العملة

حدد المربع لتأكد أنك اطلعت على اتفاقية العميل ووافقت عليها.

اضغط فوق زر التسجيل.

أكمل إجراءات التحقق

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1- حساب Demo

حساب Demo هو لكل من يرغب بالتداول الاقتراضي بهدف التعلم قبل خوض تجربة حقيقية.



2- حساب Standard

يحتاج الحساب الأساسي إلى حد أدنى للإيداع 10 $. ويعطي 100% مكافآت على الإيداعات . كما ويقدم مستويات ربحية تصل إلى 85٪ في حالات التوقعات الصحيحة. وبخصوص عمليات السحب من هذا الحساب فإنها تحتاج 3 أيام أو أقل بحسب الوسيلة المحددة.



3-الحساب Gold

إنه يتطلب إيداع إجمالي يبلغ 500 دولار مع مكافآت على الإيداعات تصل إلى 150٪ . كما ويمكنك الحصول على 5% استرداد نقدي أسبوعيًا في بعض الأحيان ونصائح من المدير الشخصي. إن نسبة المستويات الربحية تصل إلى تسعين بالمئة في هذا الحساب. وبخصوص سحب المال من هذا الحساب، فحو يحتاج إلى 24 ساعة أو أقل لكن بعض الوسائل ستظل تستغرق 3 أيام.



4- حساب VIP

إن إجمالي الايداع في حساب VIP يصل إلى ألف دولار. المكافآت على الإيداعات في هذا الحساب تصل إلى مئتين في المئة. وهو يؤمن حتى 90% من المستويات الربحية عند التنبؤات الصائبة. كما وتتطلب إجراءات سحب المال 4 ساعات أو أقل اعتمادًا لكن بعض الطرق ستستغرق 3 أيام. الاسترداد النقدي الأسبوعي هو 10% في بعض الأحيان دون أن ننسى نصائح المدير شخصي.

تدريبات واستراتيجيات Binomo

أسئلة وأجوبة تتطرق إلى معلومات عديدة متعلقة بالتداول (Help Center)

قاموس يشرح مختلف المفردات التي تستخدم للتداول

سلسلة من مناهج التداول المفصلة لكل المستويات (Strategies)

المكافآت: كيفية الحصول عليها وسحبها

يمكنك الحصول على مكافآت بالطرق التالية:

عند إيداع مبلغ معين من المال في حسابك ، بما في ذلك إدخال قسيمة مكافأة

عند تفعيل مكافأة غير ايداعية ويتم توفيرها كجزء من العروض الترويجية (مجانًا) ؛ أو بواسطة المدير الشخصي لعملاء Gold و VIP

وفقًا لشروط برنامج المكافآت ، إذا قررت بعد إضافة المكافأة سحب كل الأموال أو جزء منها من حساب التداول الخاص بك ، فستحتاج أولاً إلى إكمال مبلغ معين من حجم التداول ، والذي يجب أن يتجاوز مبلغ مكافأة بنسبة 35-40 مرة.

لا توجد فترة زمنية محددة تحتاج خلالها إلى إكمال دوران. يمكنك التداول كما تفعل عادة.

طرق الإيداع والسحب

تستطيع أن تودع الأموال في حسابك من خلال عدة وسائل سواء عبر البطاقات المصرفية الخاصة بك أو المحفظة الالكترونية . يتحقق الموقع من وسيلة الدفع ليتأكد أنها ملك لك.

وإذا كنت تقوم بتحويل الأموال من حساب مصرفي بعملة مختلفة عن العملة التي تم تعيين حسابك عليها، فسيتم إجراء التحويل بالسعر المعتمد لدى مصرفك. عند السحب لن تستطيع اختيار سوى عبر الطريقة التي أودعت فيها المال.

لا يأخذ الموقع عمولة عن الايداع والسحب. قد يحدد نظام الدفع الخاص بك رسم سحب.

هل يمكنني سحب الأموال إلىPaypal؟ لا لا يمكنك. تتوفر معلومات كاملة عن سحب الأموال إلى المحافظ الإلكترونية في “Help Center”.

تطبيقBinomo

من خلال App Binomoيمكنك التداول بكل عملية ومرونة. يمكن تحميل تطبيق Binomoمن جميع متاجر التطبيقات على IOS و Android. تطبيقBinomo متاح أيضًا لمستخدمي Android على الرابط التالي: https://binomo.com/en/promo/android

لماذا يعتبرBinomo موقع تداول متكامل في المملكة العربية السعودية؟

يتمتع هذا منصة التداول بميزات عديدة تجعله في مقدمة الخيارات المتاحة أمام المستخدم لجمعه بين الحداثة والسهولة والأمان. لكن لا تنسى أن التداول قد يجعلك عرضة لخسائر مالية لذا ننبهك إلى ضرورة اكتساب الخبرة اللازمة قبل بدء هذه التجربة.