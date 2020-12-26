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السلالة البريطانية تصل فرنسا.. المصاب عائد من لندن

السلالة البريطانية تصل فرنسا.. المصاب عائد من لندن
http://almnatiq.net/?p=933981
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الصحّة الفرنسية الجمعة تسجيل أول إصابة بطفرة فيروس كورونا المستجدّ التي ظهرت في بريطانيا، مشيرة إلى أنّ المصاب فرنسي عاد مؤخّراً من المملكة المتّحدة إلى مدينة تور (وسط) حيث يخضع للحجر المنزلي.

وقالت الوزارة في بيان إنّ المصاب مواطن فرنسي يقيم في بريطانيا ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بكوفيد-19.

وأضافت أنّه عاد “من لندن في 19 كانون الأول/ديسمبر” ليتبيّن بعد يومين أنّه مصاب بالمرض، مشيرة إلى أنّ “هذه أول حالة من الطفرة الجديدة من كوفيد-19” تسجّل في فرنسا.

وتتميّز الطفرة البريطانية من كوفيد-19 بأنّها معدية أكثر من السلالة الأصلية للفيروس.

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