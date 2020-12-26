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الأرصاد: هطول أمطار رعدية بحائل وتبوك والمدينة ومكة

الأرصاد: هطول أمطار رعدية بحائل وتبوك والمدينة ومكة
http://almnatiq.net/?p=933997
المناطق_الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيزة مسبوقة برياح سطحية على مناطق حائل وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة على مناطق الشمالية والوسطي والشرقية كذلك على منطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 14-40كم / ساعة وجنوبية الى جنوبية شرقية على الاجزاء الجنوبية وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة من 15-40كم / ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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