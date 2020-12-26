مأساة في أوغندا: بحيرة البرت تبتلع 33 شخصًا

مأساة في أوغندا: بحيرة البرت تبتلع 33 شخصًا

أبرز المواد
عدد وفيات كورونا في البرازيل يقترب من الـ191 ألفاً

عدد وفيات كورونا في البرازيل يقترب من الـ191 ألفاً

أبرز المواد
تحذير من الصحة العالمية.. حول الشباب والسلالة المتحولة

تحذير من الصحة العالمية.. حول الشباب والسلالة المتحولة

أبرز المواد
هذه المرة المحرك الأيسر… مشكلة جديدة في “الطائرة الكارثة”

هذه المرة المحرك الأيسر… مشكلة جديدة في “الطائرة الكارثة”

منوعات

مأساة في أوغندا: بحيرة البرت تبتلع 33 شخصًا

مأساة في أوغندا: بحيرة البرت تبتلع 33 شخصًا
http://almnatiq.net/?p=934002
المناطق_الرياض

لقي 33 شخصًا حتفهم غرقًا اليوم جرّاء انقلاب قارب ركاب في بحيرة “ألبرت” الحدودية بين أوغندا والكونغو الديمقراطية، وإنقاذ 7 آخرين.

وأضاف بيان صادر عن احد زعماء منطقة ” وانجونجو” فيتال ادوبانجا، التابعة للاقليم ” ايتوري” شمال شرقي الكونغو الديمقراطية، أن القارب الذي كان في طريقه من أوغندا إلى الكونغو الديمقراطية واجه رياحًا عاتية، وغرق إثر ذلك بالقرب من بلدة كولوكوتو.

وبيّن أدوبانجا في البيان أن القارب كان يحمل تجارًا كونغوليين، حوصروا في أوغندا بسبب تفشي فيروس كورونا، وحاولوا العودة عبر بحيرة “ألبرت” إلى البلاد.

روابط ذات صلة

عدد وفيات كورونا في البرازيل يقترب من الـ191 ألفاً

عدد وفيات كورونا في البرازيل يقترب من الـ191 ألفاً
تحذير من الصحة العالمية.. حول الشباب والسلالة المتحولة

تحذير من الصحة العالمية.. حول الشباب والسلالة المتحولة
الأرصاد: هطول أمطار رعدية بحائل وتبوك والمدينة ومكة

الأرصاد: هطول أمطار رعدية بحائل وتبوك والمدينة ومكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*