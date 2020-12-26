وظائف شاغرة في الجمارك السعودية

وظائف شاغرة في الجمارك السعودية

أبرز المواد
اكتشاف دواء لمكافحة السرطان.. يستخدم لعلاج مرض شائع

اكتشاف دواء لمكافحة السرطان.. يستخدم لعلاج مرض شائع

أبرز المواد
مأساة في أوغندا: بحيرة البرت تبتلع 33 شخصًا

مأساة في أوغندا: بحيرة البرت تبتلع 33 شخصًا

أبرز المواد
عدد وفيات كورونا في البرازيل يقترب من الـ191 ألفاً

عدد وفيات كورونا في البرازيل يقترب من الـ191 ألفاً

أبرز المواد

وظائف شاغرة في الجمارك السعودية

وظائف شاغرة في الجمارك السعودية
http://almnatiq.net/?p=934016
المناطق_الرياض

أعلنت الجمارك السعودية عن توفر وظائف إدارية في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض لحملة درجة البكالوريوس والماجستير.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات والشروط التالية:

مهندس معماري بنية مؤسسية – البنية التحتية: درجة البكالوريوس او الماجستير في علوم الحاسب والمعلومات أو أي من التخصصات ذات العلاقة وخبرات في مجال التحول المؤسسي خصوصاً في الجهات الحكومية.

مهندس معماري بنية مؤسسية – الأعمال: درجة البكالوريوس او الماجستير في علوم الحاسب والمعلومات أو أي من التخصصات ذات العلاقة وخبرات في مجال التحول المؤسسي خصوصاً في الجهات الحكومية.

رئيس قسم الضريبة المضافة: درجة البكالوريوس او الماجستير في المحاسبة أو اقتصاد أو إدارة مالية او إدارة اعمال أو أي مجال ذا صلة و5 سنوات خبرة في نفس المجال سنه منها على الاقل في منصب اداري.

أمين سر: درجة البكالوريوس في القانون، إدارة الأعمال أو ما يعادلهم وخبرة عملية لا تقل عن سنة في القانون أو إدارة الأعمال أو الشريعة أو السكرتارية.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي:

https://jobs.customs.gov.sa/careersection

روابط ذات صلة

اكتشاف دواء لمكافحة السرطان.. يستخدم لعلاج مرض شائع

اكتشاف دواء لمكافحة السرطان.. يستخدم لعلاج مرض شائع
مأساة في أوغندا: بحيرة البرت تبتلع 33 شخصًا

مأساة في أوغندا: بحيرة البرت تبتلع 33 شخصًا
عدد وفيات كورونا في البرازيل يقترب من الـ191 ألفاً

عدد وفيات كورونا في البرازيل يقترب من الـ191 ألفاً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*