وظائف شاغرة في الجمارك السعودية

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أعلنت الجمارك السعودية عن توفر وظائف إدارية في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض لحملة درجة البكالوريوس والماجستير.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات والشروط التالية:

مهندس معماري بنية مؤسسية – البنية التحتية: درجة البكالوريوس او الماجستير في علوم الحاسب والمعلومات أو أي من التخصصات ذات العلاقة وخبرات في مجال التحول المؤسسي خصوصاً في الجهات الحكومية.

مهندس معماري بنية مؤسسية – الأعمال: درجة البكالوريوس او الماجستير في علوم الحاسب والمعلومات أو أي من التخصصات ذات العلاقة وخبرات في مجال التحول المؤسسي خصوصاً في الجهات الحكومية.

رئيس قسم الضريبة المضافة: درجة البكالوريوس او الماجستير في المحاسبة أو اقتصاد أو إدارة مالية او إدارة اعمال أو أي مجال ذا صلة و5 سنوات خبرة في نفس المجال سنه منها على الاقل في منصب اداري.

أمين سر: درجة البكالوريوس في القانون، إدارة الأعمال أو ما يعادلهم وخبرة عملية لا تقل عن سنة في القانون أو إدارة الأعمال أو الشريعة أو السكرتارية.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي: