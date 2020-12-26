الحوثي الإرهابي يقصف حياً سكنياً جنوب الحديدة

قالت مصادر يمنية، إن قصفاً حوثياً استهدف حياً سكنياً بمديرية الحوك جنوبي الحديدة، أمس الجمعة.

وأكدت المصادر، أن القصف الحوثي وقع في حي منظر السكني بمديرية الحوك جنوبي الحديدة، وتسبب في تدمير 4 منازل لمواطنين يمنيين وإلحاق أضرار في ثلاثة منازل أخرى، ضمن خروقاته المستمرة للهدنة الأممية، وفقاً لما ذكره موقع “سبتمبر نت” مساء أمس الجمعة.

وتواصل الميليشيا الحوثية، قصفها للأحياء السكنية في محافظة الحديدة، مخلفة القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير المنازل والممتلكات العامة والخاصة.