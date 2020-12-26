روسيا توافق على استخدام لقاح “سبوتنيك في”

روسيا توافق على استخدام لقاح “سبوتنيك في”

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روسيا توافق على استخدام لقاح “سبوتنيك في”

روسيا توافق على استخدام لقاح “سبوتنيك في”
http://almnatiq.net/?p=934028
المناطق - وكالات

وافقت روسيا اليوم على استخدام اللقاح الروسي “سبوتنيك في” ضد كورونا للأشخاص فوق 60 عامًا.
وأفاد وزير الصحة الروسي ميخائل موراشكو، اليوم بأنه منح الموافقة لاستخدام اللقاح الروسي لتطعيم الأشخاص فوق 60 عامًا، مشيرًا أن وزارة الصحة وافقت على تعديل تعليمات الاستخدام الطبي للقاح لتشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، والذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا بهذا اللقاح​​​.

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